Войти
Военно-промышленный курьер

Создан интеллектуальный тренажер по производству и ремонту боеприпасов для «Града»

137
0
0
Холдинг «Технодинамика»
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создал интеллектуальный тренажер, обучающий производству и ремонту боеприпасов для РЗСО «Град» в виртуальной реальности. Оборудование уже начали использовать на заводе-разработчике.

VR-система досконально воспроизводит рабочие процессы, специфику работы со специальными инструментами и даже особенности материалов. В VR-комплект входит шлем виртуальной реальности, перчатки и контроллеры – датчик движения рук. 

Обучение на тренажере проходит в два этапа. Первый – тренировочный. На этом этапе оборудование формирует практические навыки сборки. Второй – проверочный. Этот этап предназначен для проверки знаний, полученных на первом этапе. 

«Госкорпорация уделяет большое внимание совершенствованию методик подготовки персонала, в том числе – в сфере производства изделий для ВПК. Новый VR-тренажер упростит подготовку новых сотрудников и в два раза сократит срок учебы. Решение позволит персоналу предприятий отработать алгоритмы технологических операций, набив руку в виртуальной среде, и приступить к реальному производству, зная все его аспекты, что особенно важно при производстве боеприпасов», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. 

Новое оборудование применяется как индивидуально, так и в группе, сообщает портал Оружие России. VR-тренажер уже внедрен на Брянском химическом заводе, входящем в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Похожие новости
23.06.2021
Парашюты спецназначения и новые артбоеприпасы представит Россия на выставке «Милекс-2021»
15.04.2021
Юрий Слюсарь принял участие в заседании расширенного Бюро Союза машиностроителей России
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
04.10.2016
«Технодинамика» поставила агрегаты для первого серийного Бе-200ЧС
30.07.2015
Холдинг «Технодинамика» создаст шасси для транспортного самолета Ил-112В
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой