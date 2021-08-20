Создан интеллектуальный тренажер по производству и ремонту боеприпасов для «Града»

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создал интеллектуальный тренажер, обучающий производству и ремонту боеприпасов для РЗСО «Град» в виртуальной реальности. Оборудование уже начали использовать на заводе-разработчике.

VR-система досконально воспроизводит рабочие процессы, специфику работы со специальными инструментами и даже особенности материалов. В VR-комплект входит шлем виртуальной реальности, перчатки и контроллеры – датчик движения рук.

Обучение на тренажере проходит в два этапа. Первый – тренировочный. На этом этапе оборудование формирует практические навыки сборки. Второй – проверочный. Этот этап предназначен для проверки знаний, полученных на первом этапе.

«Госкорпорация уделяет большое внимание совершенствованию методик подготовки персонала, в том числе – в сфере производства изделий для ВПК. Новый VR-тренажер упростит подготовку новых сотрудников и в два раза сократит срок учебы. Решение позволит персоналу предприятий отработать алгоритмы технологических операций, набив руку в виртуальной среде, и приступить к реальному производству, зная все его аспекты, что особенно важно при производстве боеприпасов», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Новое оборудование применяется как индивидуально, так и в группе, сообщает портал Оружие России. VR-тренажер уже внедрен на Брянском химическом заводе, входящем в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.