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ТАСС

Назарбаев на встрече с Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в сфере ВПК

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Нурсултан Назарбаев. Источник: politrus.com.

Первый президент Казахстана заявил, что республика настроена на стратегическое партнерство с Россией

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в четверг с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в области военно-промышленного комплекса.

"Что касается дальнейшего развития более тесных отношений, то надо больше развивать совместные предприятия, в том числе в военно-промышленном комплексе. Территория готова, у вас переизбыток всего этого дела - давайте часть туда, мы будем производить и для России, и для себя, развивать промышленность", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что Казахстан в результате политики индустриализации хорошо продвинулся в сфере переработки продукции. Назарбаев также предложил развивать промышленную кооперацию с РФ в условиях санкций западных стран.

Кроме того, первый президент Казахстана как почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета выступил за расширение состава участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Нам надо укреплять эту организацию. Надо, чтобы другие были здесь - наши соседи Узбекистан и Таджикистан, они должны быть, еще и с туркменами надо поработать", - отметил Назарбаев.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей при организации.

Стратегическое партнерство

Назарбаев заявил, что республика настроена на стратегическое партнерство с РФ.

"Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество является примером для всех других государств. Все 30 лет после развала [Советского] Союза у нас ни разу не возникло никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе. И это в интересах обоих государств", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы советовались, говорили, сверили часы, будем работать, как раньше", - сказал первый президент Казахстана.

Назарбаев подчеркнул, что казахстанцы благодарны за поддержку со стороны России. "За все эти годы поддержки мы решили сложнейшие вопросы границ между нашими странами, в том числе в Каспийском море. И в последующие годы мы всегда чувствовали плечо, и мы всегда были в русле политики России и в регионе, и в мире, вот так будем продолжать", - пояснил первый президент Казахстана.

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Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Персоны
Путин Владимир
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