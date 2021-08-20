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ТАСС

Ростех на форуме "Армия-2021" продемонстрирует работу разведкомплекса "Пенициллин"

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Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © НИИ "Вектор"

Комплекс обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представит на международном форуме "Армия-2021" комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте. Также в рамках форума предполагается продемонстрировать его работу, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ростеха.

"В отличие от большинства подобных систем "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд", - приводит пресс-служба слова индустриального директора Ростеха Бекхана Оздоева.

Как отметили в госкорпорации, в зависимости от модификации комплекс может обнаруживать артиллерию противника, минометы, реактивные системы залпового огня и позиции зенитных и тактических ракет на расстоянии до 38 км. При этом минимальное время развертывания комплекса в боевое положение составляет всего 20 минут.

Комплекс разработан и производится предприятием концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") - НИИ "Вектор". "Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с Рособоронэкспортом мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна "Вега" Вячеслава Михеева.

Комплекс состоит из двух машин на шасси "Камаз": машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
РОЭ
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