Россия покажет зенитного робота на колесах

В рамках форума "Армия-2021" концерн ПВО "Алмаз-Антей" представит образцы зенитной техники разного класса. Некоторые машины будут показаны широкой публике впервые.

Так на открытой площадке будут представлены два секретных радара: натурные образцы РЛС обнаружения целей 9С38Э из состава системы ПВО "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3") и станции обнаружения и целеуказания 98Л6Е из дальнего комплекса ПВО-ПРО "Абакан", - рассказали в пресс-службе концерна.

Автоматическая зенитная система "Сосна" будет присутствовать на форуме в двух вариантах: на гусеничном и (впервые) колесном шасси. Система одинаково эффективна и против скоростных, и против низколетящих целей, может работать в полностью автоматическом режиме, незаметна для противника и нечувствительна к выставленным им помехам.

Антон Валагин