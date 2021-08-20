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Российская газета

Россия покажет зенитного робота на колесах

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ЗРК "Сосна"
ЗРК "Сосна" на шасси легкого бронированного транспортера МТ-ЛБ.
Источник изображения: rg.ru

В рамках форума "Армия-2021" концерн ПВО "Алмаз-Антей" представит образцы зенитной техники разного класса. Некоторые машины будут показаны широкой публике впервые.

Так на открытой площадке будут представлены два секретных радара: натурные образцы РЛС обнаружения целей 9С38Э из состава системы ПВО "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3") и станции обнаружения и целеуказания 98Л6Е из дальнего комплекса ПВО-ПРО "Абакан", - рассказали в пресс-службе концерна.

Автоматическая зенитная система "Сосна" будет присутствовать на форуме в двух вариантах: на гусеничном и (впервые) колесном шасси. Система одинаково эффективна и против скоростных, и против низколетящих целей, может работать в полностью автоматическом режиме, незаметна для противника и нечувствительна к выставленным им помехам.


Антон Валагин

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