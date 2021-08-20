Вооруженные силы Литвы приняли первую партию ББМ JLTV

ЦАМТО, 19 августа. МНО Литвы сообщило о состоявшейся 17 августа в расположении мотострелковой бригады "Железный Волк" в Рукле церемонии демонстрации первой партии приобретенных в США легких бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4.

Техника доставлена отдельно от боевых модулей. Как планируется, боевые модули будут установлены в ближайшее время.

В мероприятии принял участие заместитель министра национальной обороны Маргирис Абукявичюс и посол США в Литве Роберт Гилкрист.

Первая партия из 50 ББМ JLTV была доставлена из США в Германию морским путем, а затем перевезена в Литву автовозами. Первые JLTV переданы учебным подразделениям в Рукле и Казлу-Руде для подготовки личного состава. На текущий момент полную подготовку прошли несколько десятков водителей и 15 человек технического персонала.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 500 легких бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4, унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны Литвы и Министерство обороны США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года. Соглашение включает поставку техники и вспомогательного оборудования, запасных частей, вооружения, обучение личного состава и техническое обслуживание, транспортировку и сборку. Стоимость продажи не раскрывалась, но ранее МНО Литвы заявляло, что в 2020-2024 гг. выделит около 145 млн. евро на приобретение ББМ JLTV, оборудования и вооружений, запасных частей, обслуживание техники, обучение личного состава и т.д. Новые машины предназначены для оснащения бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы.

Первый контракт, предусматривающий поставку ББМ JLTV для ВС Литвы, Министерство обороны США подписало с компанией Oshkosh Defense в феврале 2020 года. Как планируется, поставка будет полностью завершена к 2024 году.

Приобретение ББМ JLTV является частью программы модернизации ВС Литвы, которая также включает закупку боевых машин пехоты "Вилкас" ("Боксер") и самоходных гаубиц PZH-2000.