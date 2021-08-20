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ЦАМТО

На борт ледокола "Урал" погрузили якорно-швартовное оборудование

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Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 18.03.2020
Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 18.03.2020.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 19 августа. Специалисты Балтийского завода (входит в состав ОСК) произвели погрузку якорно-швартовного устройства и якорных цепей на борт атомного ледокола проекта 22220 "Урал".

Масса одной цепи каждого из бортов составляет 90 тонн. Для проведения работ предварительно была выполнена погрузка якорно-швартовных лебедок с сопутствующим монтажом их систем питания и управления. Среди прочих работ на ледоколе "Урал" идут работы по зашивке помещений камбузного блока и помещения центрального поста управления.

Универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 июля 2016 года. 25 мая 2019 года заказ был спущен на воду. Передача судна заказчику запланирована на вторую половину 2022 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Проекты
Арктика
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