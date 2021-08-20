Шойгу лично опробовал трассу конкурса «Танковый биатлон», управляя танком

В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются «Армейские международные игры-2021», глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ, подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше 4 километров.

По итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран..