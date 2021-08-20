Войти
Военно-промышленный курьер

Китайские горные стрелки преодолели горные реки Кавказа

102
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военные альпинисты Китая в ходе подготовки к международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.

Подразделение Китая в полном составе выполнило параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 м/с.

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. В среднем команде требовалось 10–15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. Следом тем же методом транспортировались рюкзаки.

Также в подготовке к конкурсу принимают участие команды военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. До начала Армейских международных игр горные подразделения стран-участниц конкурса получат необходимое снаряжение, пройдут акклиматизацию, проведут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Индия
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Узбекистан
Южная Осетия
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
16.09.2020
Олимпиада в погонах
02.09.2020
«Оборонка» обороне
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой