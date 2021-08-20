Китайские горные стрелки преодолели горные реки Кавказа

Военные альпинисты Китая в ходе подготовки к международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.

Подразделение Китая в полном составе выполнило параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 м/с.

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. В среднем команде требовалось 10–15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. Следом тем же методом транспортировались рюкзаки.

Также в подготовке к конкурсу принимают участие команды военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. До начала Армейских международных игр горные подразделения стран-участниц конкурса получат необходимое снаряжение, пройдут акклиматизацию, проведут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию.