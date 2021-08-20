Швеция произвела «революционную» сталь

Шведский производитель экологически чистой стали HYBRIT совершил первую в мире поставку «революционного» металла. Как пишет Reuters, компания планирует в корне изменить сталелитейную промышленность, на которую сейчас приходится около восьми процентов мировых выбросов углекислого газа.

Первым клиентом HYBRIT стала автомобильная компания Volvo — она получила пробную партию чистой стали, старт коммерческого производства которой планируется на начало 2026 года.

Тестировать безуглеродную технологию выплавки стали шведская компания начала в 2020 году на заводе в городе Лулео на севере страны. Для производства обычной стали нужен уголь, но HYBRIT заменила его электричеством и «зеленым» водородом.

Представители металлургической компании SSAB, на долю которой приходится 10 процентов углеродных выбросов в Швеции и 7 процентов в Финляндии, считают, что пробная поставка чистой стали — важный шаг к отказу отрасли от ископаемого топлива.

Еще одно предприятие — H2 Green Steel — планирует построить на севере Швеции завод для производства экологически чистой стали. Помимо металла, компания с 2024 года займется получением водорода из возобновляемых источников.

Россия также занимается сокращением выбросов от металлургии. В апреле компания En+ Group успешно произвела алюминий с минимальным углеродным следом. На тонну металла приходится всего 0,01 тонны CO2 — такой алюминий считается экологически чистым более чем на 99 процентов.

Нина Ташевская