Войти
Lenta.ru

Швеция произвела «революционную» сталь

124
0
0
Сталь
Сталь.
Источник изображения: Vincent West / Reuters

Шведский производитель экологически чистой стали HYBRIT совершил первую в мире поставку «революционного» металла. Как пишет Reuters, компания планирует в корне изменить сталелитейную промышленность, на которую сейчас приходится около восьми процентов мировых выбросов углекислого газа.

Первым клиентом HYBRIT стала автомобильная компания Volvo — она получила пробную партию чистой стали, старт коммерческого производства которой планируется на начало 2026 года.

Тестировать безуглеродную технологию выплавки стали шведская компания начала в 2020 году на заводе в городе Лулео на севере страны. Для производства обычной стали нужен уголь, но HYBRIT заменила его электричеством и «зеленым» водородом.

Представители металлургической компании SSAB, на долю которой приходится 10 процентов углеродных выбросов в Швеции и 7 процентов в Финляндии, считают, что пробная поставка чистой стали — важный шаг к отказу отрасли от ископаемого топлива.

Еще одно предприятие — H2 Green Steel — планирует построить на севере Швеции завод для производства экологически чистой стали. Помимо металла, компания с 2024 года займется получением водорода из возобновляемых источников.

Россия также занимается сокращением выбросов от металлургии. В апреле компания En+ Group успешно произвела алюминий с минимальным углеродным следом. На тонну металла приходится всего 0,01 тонны CO2 — такой алюминий считается экологически чистым более чем на 99 процентов.


Нина Ташевская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Компании
Volvo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.07.2019
Достаточно одного удара: Швеция боится российских десантников
20.03.2019
На Балтике найдут все погибшие в Великую Отечественную войну подлодки
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
18.08.2015
Финляндия и Швеция заявили о возможности создания альтернативы НАТО
01.10.2012
Даже Бразилия и Индия претендуют на Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой