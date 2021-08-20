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РИА Новости

Экспортную версию комплекса разведки "Пенициллин" впервые покажут на форуме "Армия-2021"

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Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Антон Тушин

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021", сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

Мероприятие пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

"Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с "Рособоронэкспортом" мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - цитируется в сообщении гендиректор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев.

Данный комплекс предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. В зависимости от исполнения, комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 километров. Минимальное время развертывания в боевое положение - 20 минут.

"В отличие от большинства подобных систем, "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд", - цитируется в сообщении индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Комплекс состоит из двух машин на шасси "КамАЗа": машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки, в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
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