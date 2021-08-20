Видео: Шойгу опробовал трассу для АрМИ-2021 на танке Т-80

Минобороны РФ опубликовало видеокадры того, как глава военного ведомства России Сергей Шойгу лично проверяет состояние трассы для танкового биатлона на подмосковном полигоне в Алабино.

Шойгу сел за рычаги танка Т-80БВМ и проехал по всему 4-километровому маршруту, на котором скоро в рамках Армейских международных игр будут состязаться в скорости преодоления препятствий и точности поражения целей лучшие танковые экипажи из нескольких стран мира.

Военное ведомство сообщило, что по итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабино к проведению АрМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Известно также, что в проверке состояния полигона участвовал и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он оценил его, сев за рычаги и проехав по трассе на боевом танке Т-72.

Напомним, что в танковом биатлоне на Армейских международных играх экипажи будут состязаться с 22 августа по 4 сентября. В нынешнем году в соревновании примут участие команды из более чем двух десятков стран.

Юрий Гаврилов