Российские военные намерены разработать наземные робототехнические комплексы

Это повысит эффективность боевых действий и снизит потери личного состава, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские военные намерены уделить особое внимание созданию наземных робототехнических комплексов, которые повысят эффективность боевых действий и снизят потери личного состава. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко.

"В ближайшей перспективе будут разрабатываться не просто отдельные, пусть даже и очень эффективные образцы вооружения и техники, а готовые функциональные системы, включающие средства поражения, разведки целей, автоматизированного управления и многого другого. Особое внимание уделяется созданию наземных робототехнических комплексов военного назначения, что повысит эффективность боевых действий и снизит потери личного состава", - сказал он.

Осыко подчеркнул, что этому способствует широкое развитие цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

По его словам, в системе вооруженной борьбы произошел качественный скачок, который привел к пересмотру взглядов на ее подготовку и ведение, в том числе сухопутными войсками. "Необходимо сокращать типаж и номенклатуру однотипных образцов вооружения, интегрировать средства управления войсками и оружием в единую автоматизированную систему управления", - отметил он.