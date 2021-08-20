Министр обороны Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса игр "Танковый биатлон", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ", - сказали в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, по итогам проверки трассы протяженностью свыше четырех километров Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.