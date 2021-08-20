Войти
ТАСС

"Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С" производят серийно с новым боекомплектом

140
0
0
Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г"
Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В его состав входят в том числе высокоточные реактивные снаряды, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С" запущены в РФ в серийное производство и поставлены на вооружение. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"Из новых образцов нельзя не вспомнить о так называемой триаде - это современные комплексы реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С". Они встали на вооружение взамен старых комплексов "Град", "Ураган" и "Смерч". Сейчас в серии все три комплекса вместе с новым боекомплектом", - сказал он.

Осыко отметил, что в состав нового боекомплекта входят в том числе высокоточные реактивные снаряды.

"Торнадо-Г" - РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
ВПК РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
19.11.2020
Системы залпового огня "Торнадо-С" к концу 2027 года полностью заменят "Смерчи"
02.04.2019
В Туле простятся с создателем РСЗО Николаем Макаровцом
09.03.2017
От "Катюши" до "Торнадо": как появились реактивные "боги войны"
26.01.2017
Достойные наследники «Катюши»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой