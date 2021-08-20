Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием

Бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном 18 августа в The Washington Post.

«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией (президента США Джо — Ред.) Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях», — заявил Масуд.

По его словам, США и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии».

Глава сопротивления утверждает, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

«Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — говорится в заявлении на сайте газеты.

Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году — лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.