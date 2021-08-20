Войти
Известия.ru

Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием

107
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Mohammad Jan Aria

Бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном 18 августа в The Washington Post.

«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией (президента США Джо — Ред.) Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях», — заявил Масуд.

По его словам, США и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии».

Глава сопротивления утверждает, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

«Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — говорится в заявлении на сайте газеты.

Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году — лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
Бастион
Проекты
NATO
Похожие новости
20.05.2021
Daily Mail (Великобритания): в российской Арктике обнаружена путинская военная база
12.02.2021
Украина заманивает корабли НАТО в азовскую ловушку
07.12.2020
«Военные игры» всерьез: как учения 1983 года чуть не спровоцировали Третью мировую (Ars Technica, США)
02.09.2019
Проблемы в построении обороны Крыма
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой