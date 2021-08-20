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ТАСС

Минобороны разрабатывает для Арктики миномет на гусеничном ходу

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ДТ-30ПМ
Двухзвенный гусеничный плавающий транспортер ДТ-30ПМ.
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко сообщил, что ведутся опытные-конструкторские работы по созданию перспективной системы связи и пунктов управления в арктическом исполнении

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на гусеничном ходу. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на базе двухзвенного гусеничного транспортера, гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД", - сказал Осыко.

По его словам, также ведутся опытные-конструкторские работы по созданию перспективной системы связи и пунктов управления в арктическом исполнении.

Осыко отметил, что завершены работы по созданию семейства арктических технических служб тыла на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ.

При этом он подчеркнул, что перевооружать арктические подразделения боевой техникой не требуется, но нужно дополнять штат дислоцированных в арктическом регионе подразделений спецтехникой. "В настоящее время ведется активная закупка автомобильной техники для использования в арктической зоне, такие как снегоходы с отапливаемой кабиной, автомобили семейства "Мустанг" на базе "Камаза" и семейства "Мотовоз-1" на базе "Урала" в климатическом исполнении", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск на сайте ТАСС.

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