Ветеран подразделения "Вымпел" Попов рассказал, откуда на самом деле взялось его название

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Слово "вымпел" для названия подразделения специального назначения советской внешней разведки 40 лет назад было взято от несостоявшегося обозначения одной из операций КГБ СССР, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов.

В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела". Зачастую рассказывается, что такое название подразделения появилось в честь его первого командира, Героя Советского Союза, капитана первого ранга Эвальда Козлова.

"Действительно, это распространенная, красивая версия. Но на самом деле здесь было по-другому", - сказал Попов.

"То название в свое время придумал другой легендарный человек, полковник Евгений Александрович Савинцев, стоявший у истоков нашего подразделения вместе с (генерал-майором – ред.) Дроздовым. Он когда-то разрабатывал спецоперацию, которой должен был руководить. Та операция имела отношение к морю, и Савинцев назвал ее "Вымпелом", поскольку брейд-вымпелом на корабле обозначают присутствие командира", - отметил Попов.

По словам Попова, Савинцев в молодости мечтал стать морским офицером, просто-таки "бредил морем", хотел поступать в Ленинградское морское училище. Однако Великая Отечественная война эти планы разрушила, и Савинцев стал артиллеристом. "Но любовь к морю сохранил", - сказал собеседник агентства.

"Так вот, один из руководителей Савинцева тогда сказал ему: "А нужно ли такое громкое название для операции, у нас же дело тихое, давай окрестим ее поспокойнее, а слово "вымпел" припаси на будущее, тебе пригодится". И в прямом смысле как в воду глядел. И когда Савинцев в 1981 году пришел к Дроздову с пакетом документов о создании нашего подразделения, Юрий Иванович восхитился: "Какое интересное название, здорово! Оставляем его и идем к руководству!" - добавил Попов.

Название "Вымпел" знали только семь человек в СССР, включая председателя КГБ Юрия Андропова, отметил Попов. "Причем даже руководство страны было не в курсе. Хотя решение о создании подразделения специального назначения в органах государственной безопасности СССР принималось 25 июля 1981 года на совместном заседании Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР. Но конкретные детали на заседании не обсуждались", - сказал он. Официально, для документов, новое подразделение было названо "Отдельным учебным центом КГБ СССР".

Попов рассказал, как сотрудники подразделения впервые узнали, что является "вымпеловцами".

"Девятнадцатого августа 1991 года мы планировали отмечать 10-летие нашего подразделения, которое знали как "Отдельный учебный центр КГБ СССР". Готовились накрывать столы, праздновать. И к нам в часть тогда привезли боевое знамя, которое Эвальду Григорьевичу Козлову в ходе официальной торжественной церемонии должен был вручать лично председатель Комитета госбезопасности Владимир Крючков. И на знамени было написано: "Группа специального назначения КГБ СССР "Вымпел", - вспоминает Попов.

Однако торжества не состоялись из-за начавшихся событий, связанных с ГКЧП.

"Крючков не приехал. Но среди нас уже пошла информация, что мы называемся "Вымпелом". И мы сами увязали это с биографией нашего командира", - добавил Попов.

Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было создано 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Инициатором создания "Вымпела" выступил начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов.

"Вымпел" был предназначен для проведения операций за пределами страны в "особый период". В мирное время занимался обеспечением безопасности советских граждан за рубежом.

В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".

Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.

Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.