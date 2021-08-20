Летные испытания транспортных самолетов Ил-112В начнутся в следующем году

Трагедия в подмосковной Кубинке, где потерпел аварию новейший российский транспортник Ил-112В, не должна прервать испытания этих жизненно важных для армии машин.

Сразу несколько российских информагентств сообщили со ссылкой на свои источники, что после выяснения причин катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В испытания этого типа самолетов будут продолжены.

По данным агентства ТАСС, еще две машины - N103 и N104 - должны подключиться к летным испытаниям в 2022 году.

В свою очередь, РИА Новости сообщают, что сейчас второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде. К полетам будут подключены третий и четвертый опытные самолеты. "Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", - отмечает агентство.

Конечно, потеря экспериментального самолета и трагическая гибель одного из лучших составов летчиков-испытателей серьезно ударили по конструкторскому бюро Ильюшина, которое разрабатывало этот самолет, да и по всей отечественной авиастроительной отрасли в целом.

Понятно, что эта катастрофа серьезно сдвинет сроки принятия самолета на вооружение министерства обороны РФ. В планах было наладить серийное производство этих машин уже в 2023 году.

Второй опытный образец Ил‑112В проходит прочностные испытания на стенде. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом 2021 года

Однако после проведения тщательной проверки причин трагедии, возможно, в конструкцию машины будет внесено несколько изменений, повышающих ее прочностные характеристики.

Ил-112В стал первой в России разработкой, которая, что называется, делалась с нуля и полностью из отечественных комплектующих. Он должен заменить уже вконец устаревший авиапарк "рабочих осликов" военно-транспортной авиации - самолетов Ан-26.

Серьезным конкурентом проекту КБ Ильюшина был украинский среднемагистральник Ан-140. Однако после путча в Незалежной и свертывания военно-технического сотрудничества между нашими странами от этих планов пришлось отказаться.

Ильюшинцы называют Ил-112В воздушной "ГАЗелью". Самолет очень прост в эксплуатации, неприхотлив и способен перевозить личный состав или грузы в пределах одного военного округа. Благодаря рампе в хвостовой части он может использоваться для десантирования военной техники и бойцов.

Конструкция Ил-112В позволяет ему взлетать не только с бетонных взлетно-посадочных полос, но и с грунтовых. И даже в чистом поле. Самолет оборудован комплексом обороны "Витебск", который отводит в сторону ракеты с тепловыми головками самонаведения.

По мнению экспертов, доведение этой машины до ума и постановка самолета на крыло должны стать делом чести для конструкторов авиационного комплекса Ильюшина.

Александр Степанов