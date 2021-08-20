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В США заявили о подготовке Россией испытаний «Буревестника»

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Источник изображения: Фото: Минобороны России / РИА Новости

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

О подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле. По словам экспертов Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, на них присутствуют «явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты», утверждает телеканал.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Он заявил, что данные разработки должны быть включены в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
Ядерный щит
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