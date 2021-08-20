В США заявили о подготовке Россией испытаний «Буревестника»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

О подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле. По словам экспертов Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, на них присутствуют «явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты», утверждает телеканал.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Он заявил, что данные разработки должны быть включены в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.

Марина Совина