Китай успешно запустил вторую группу научно-экспериментальных спутников Tianhui-2

В 2021 году КНР должна осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту вторую группу научно-экспериментальных спутников Tianhui-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 06:32 по местному времени (01:32 мск) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 384-м для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. В июле Китай выводил космические аппараты на орбиту шесть раз.