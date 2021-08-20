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Известия.ru

Байден допустил присутствие военных США в Афганистане после 31 августа

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pete Marovich

США могут сохранить свой военный контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из исламской республики всех своих граждан, заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. <...> Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», — сказал американский лидер в интервью ABC News 18 августа.

Байден подчеркнул, что власти США сделают всё, чтобы эвакуировать из Афганистана всех американцев, а также своих союзников.

По словам президента, Штаты планируют вывезти из исламской республики 50–65 тыс. афганцев.

Ранее в интервью Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране.

17 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.


Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением страны». Талибы заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

В тот же день США приступили к эвакуации сотрудников своих дипломатических миссий в стране. Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Афганистане в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. При этом он пригрозил, что любые действия со стороны талибов, которые поставят под угрозу персонал США или их миссию, получат «быструю и сильную военную реакцию».

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Страны
Афганистан
США
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