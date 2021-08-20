«Для американцев они третий сорт». Как украинские наемники воевали в Афганистане и почему их там бросили (Страна, Украина)

Из покорившегося «Талибану»* Кабула не могут улететь не только афганцы, которые опасаются расправы со стороны исламских радикалов. Застряли в этой стране и 12 украинцев — бывших военных. Их забыли на военной базе в столице Афганистана. И когда эвакуируют оттуда — непонятно. «Страна» выяснила, что делали украинцы в государстве, где десятилетиями идет война.

12 брошенных украинцев

Информация о том, что в Афганистане остались украинские военные, появилась еще 16 августа. В Сеть попали видео, где вооруженные люди в униформе и на суржике комментируют захват кабульской тюрьмы Пули-Чархи.

"В тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. О, освобождают преступников! Ребят, их освобождает "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред)! администрация даже перешла на их сторону тоже… Смотри, машут им. Я думаю, что здесь военных вообще нету, смотри, ни одной души. хана нам", - можно отчетливо разобрать на видео.

Учитывая, что украинские войска официально в Афганистане отсутствуют, то речь могла идти только о наемниках, работающих на частную военную компанию.

Позже в СМИ стали появляться данные от родственников украинцев, забытых в Кабуле. Они рассказали, что на американской базе в Афганистане остались наемники из разных стран - в том числе 12 из Украины, - которых никто не собирался эвакуировать. И якобы талибы уже отобрали у них оружие.

Эту информацию подтвердил глава МИД. Дмитрий Кулеба заявил, что дюжина украинцев на базе в Кабуле - контрактники одной из компаний, работающих через ООН. Министр назвал их "бывшими военнослужащими".

По словам Кулебы, дорога к базе перекрыта талибами, с которыми сейчас ведутся переговоры об эвакуации. Как надеются в МИДе, украинцев в итоге заберут или их наниматель, или украинские власти.

Интересно, что министерство прокомментировало эту историю только через двое суток после того, как стало понятно, что украинские граждане остались во власти "Талибана"* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред).

Второй момент - это поведение американцев. Они, оказывается, бросили в стране не только своих афганских союзников, но и тех, кого нанимали для военных нужд.

Но что именно делали граждане Украины при войсках США?

Получают от 5 до 15 тысяч долларов в месяц

По информации источников "Страны" в украинских спецслужбах, на самом деле "случайно" забытые на базе украинцы не служат официально в каком-либо государственном воинском подразделении. Они заключили контракт с одной из западных частных военных компаний. Через украинских посредников.

"Стране" удалось пообщаться с двумя украинцами, которые работали наемниками в Афганистане. По словам первого собеседника В., кроме двенадцати забытых на базе граждан Украины, о которых стало известно из СМИ, в стране осталось еще несколько украинских сотрудников частных военных компаний. И их положение сейчас намного страшней, чем у двенадцати забытых бойцов в Кабуле.

"Ситуация довольно странная, так как было известно, что вообще их всех вывезти должны были ещё в мае. Уже тогда была информация о том, что правящий режим американцы скоро сольют. В Афгане с 2016 года до последнего момента работали сотни военных специалистов из ЧВК. Менялись ротациями по десять-двадцать человек. Летели из Украины в Афган через ОАЭ и Стамбул", - рассказал собеседник "Страны".

По его словам, двенадцать украинских сотрудников ЧВК не были забыты "случайно".

"Они были оставлены для охраны базы от грабежей и утилизации военной техники. Им обещали, что за ними придет транспорт и их вывезут через сутки. Но американским военным наши наемники вообще по фиг, им безразлично, что будет с какими-то украинцами. Поэтому эвакуацией должны были заниматься наши же спецы из той же ЧВК. Но все произошло слишком стремительно, в Кабуле еще до входа талибов из подполья вышли так называемые "спящие" ячейки "Талибана"*. Которые заблокировали все выезды из аэропорта и из всех брошенных военных баз.

Также на все базы уже зашли талибы, первым делом они обезоружили оставшуюся охрану. Но кроме этих двенадцати в самом Кабуле и возле потерялось еще более десятка спецов из Украины. Где они, пока никто не знает, в Кабуле получить информацию и тем более проехать иностранцам практически невозможно.

Плохо то, что украинские спецы из ЧВК фактически на нелегальном положении на Украине. У нас такая работа вне закона. Официально нас там нет. Даже нашим родным особо не распространяемся о том, что мы там делаем", - добавил В.

Второй собеседник "Страны" рассказал, в каких условиях работают украинские наемники:

"Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях, там, куда западных красавцев - "диких гусей" - палкой не загнать. Как правило, это разминирование, диверсионные рейды, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос, сопровождение транспортов с гуманитаркой и топливом в районы, которые толком никогда не контролировались ни американцами, ни афганскими правительственными войсками.

Также наших охотно брали в качестве охраны афганские чиновники, которым официальная охрана была не положена. Смертность на таких заданиях повышенная, только за последние месяцы в Афгане погибло восемь наших ребят. О таких потерях американцы не отчитываются в официальных докладах. Чаще всего о погибших сотрудниках ЧВК упоминают так: "при теракте погибло два водителя и три сопровождающих транспортной колонны, личности уточняются".

Зарплаты тоже ниже, чем у западных спецов. Те получают до 20, а иногда и до 30 тысяч долларов в месяц, наши - от пяти до десяти. Есть и более низкооплачиваемые должности - поваров и фельдшеров, они получают от двух до пяти тысяч долларов. Но даже среди наших есть элита, суперспецы, которые работают в ЧВК очень долго. С огромным опытом. Эти ребята даже семью афганского президента охраняли. Вот они получают зарплаты на уровне западных спецов", - признался украинский военный специалист.

Как украинцы попадают в Афган

По словам собеседников, как правило, вербуют наших специалистов наши же украинские посреднические фирмы для конечных заказчиков. Это как минимум пять западных крупных ЧВК. Но в основном украинские посредники работают с двумя основными поставщиками наемников в Афганистане - саудовская ЧВК Al-Khaleej и американская Black Еdged secur ities. Помимо них солдат удачи в Афган поставляют, а вернее поставляли, еще несколько западных ЧВК - G4S, MVM, AEGIS, CRG.

Большая часть украинских наемников - ветераны войны на востоке Украины. Интересно, что конечные работодатели - иностранные ЧВК - предпочитают нанимать украинских военных специалистов с бекграундом в виде службы в войсках специального назначения и реальным опытом войны. Одно из необходимых условий - разговорный английский и понимание военных терминов. Но даже если кандидат в ЧВК имеет опыт, ему все равно придется пройти дополнительное обучение и сдачу экзаменов на базе украинских посредников. К слову, иностранные рекрутеры практически не берут тех, кто воевал в добровольческих подразделениях".

Об украинских посредниках украинские "дикие гуси" рассказывать не захотели. Ограничившись замечанием, дескать, их на Украине достаточно.

Впрочем, несмотря на то, что на Украине частные военные компании и наемничество запрещены законом, отечественные ЧВК существуют. И вполне легально вербуют военных специалистов для стран третьего мира. Но позиционируют себя украинские ЧВК в качестве "консалтинговых" и предоставляющих обучение тем, кто не прочь испытать судьбу в качестве солдата удачи в зарубежных горячих точках.

Например, украинская компания "Омега Консалтинг Груп" набирает "консультантов в сфере военно-промышленного комплекса" для работы за рубежом. В числе требований компании - высшее военное образование с обязательной выслугой, опыт работы в горячих точках - Ирак, Афганистан, Югославия, Африка, владение языком страны предполагаемой работы. Условия - ротации три месяца через один, зарплата - 14 тысяч долларов.

При этом в компании есть собственный центр специальной подготовки под названием "Октагон" в городе Славутич. Который был создан еще в 2011 году. Среди дисциплин, которые преподаются на полигоне компании, - подготовка охранников и телохранителей, минно-взрывное дело, работа в группах в бою. Судя по рекламе компании, обучение ведется по стандартам НАТО и западных ЧВК.

В соцсетях фирмы говорится о географии работы их выпускников - Украина, Ирак, Афганистан, Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Сомали, Мозамбик, Аденский залив и "другие страны".

По информации "Страны" из источников в спецслужбах Украины, основатель компании Андрей Кебкало также оказывает услуги для армии Украины.

Кроме этого, судя по фотографиям с ФБ его компании, он поддерживает партнерские связи с ведущими менеджерами крупнейших западных ЧВК. Кебкало и сам долгое время проработал солдатом удачи за рубежом. Где, видимо, и приобрел необходимые связи с крупными рекрутерами наемников.

К слову, Андрей Кебкало особо не скрывает специфику своего бизнеса, говоря о том, что его фирма - это частная военная компания.

"Смотрите, если брать нашу ЧВК, у нас это практически легальный бизнес. У нас есть сертификаты международного образца, сертификат качества на военный консалтинг, на охранные услуги. Мы подотчетная организация, мы платим налоги, у нас есть структура, мы подчиняемся определенным международным уставам", - рассказывал Радио Свобода (признан Иноагентом в России - прим. ред.) Андрей Кебкало.

Впрочем, на сайте фирмы есть осторожная оговорка, мол, "Омега Консалтинг" не набирает граждан Украины для работы за рубежом, а все зарубежные контракты, дескать, дело заграничных представительств компании. Но это лишь словесная эквилибристика. Просто компания называет наемников - консультантами или специалистами. Но какие задачи будут выполнять за рубежом такие "консультанты" - вполне очевидно.

Между тем на Украине продолжается судебный процесс по делу о создании частной военной компании Семеном Семенченко. Который также зарегистрировал свою ЧВК в США и организовал собственный центр подготовки наемников под Киевом.

Но, скорее всего, Семен Семенченко и его соратники просто не вписались в уже существующий, хотя и полулегально, рынок рекрутеров солдат удачи на Украине. Либо не заручились поддержкой власти и спецслужб. Которые в итоге решают, кому и где можно поставлять наемников на войну.

*"Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред).

Александр Сибирцев