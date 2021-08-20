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Naked Science

Американские морпехи успешно испытали противокорабельную ракетную систему нового поколения NMESIS

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Источник изображения: naked-science.ru

Соединенные Штаты провели успешные тесты подвижной береговой системы NMESIS, использующей противокорабельные ракеты Naval Strike Missile. Предполагается, что такое оружие может стать веским аргументом против флота КНР.

Корпус морской пехоты США провел успешные испытания нового берегового ракетного комплекса NMESIS — противокорабельной системы, способной эффективно решать широкий спектр задач. Тесты провели в Тихом океане, во время учений Large Scale Exercise 21.

В качестве цели выступал USS Ingraham — списанный фрегат типа Oliver Hazard Perry. Известно, что, помимо Naval Strike Missile, применяли, в частности, планирующую авиабомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon, носителем которой выступил истребитель-бомбардировщик Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

NMESIS

Источник изображения: thedrive

Naval Strike Missile — противокорабельная ракета нового типа, созданная норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Указываемая в открытых источниках дальность полета изделия — 185 километров. Масса боевой части — 125 килограммов.

NMESIS

Источник изображения: navalnews

Недавно стало известно, что российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил новую противокорабельную ракету Х-35У.

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Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Продукция
AGM-154
F-18
Super Hornet
Су-34
Х-35
Компании
Boeing
Kongsberg
Проекты
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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