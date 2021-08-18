Bell предложила заряжать электросамолеты от летающих зарядных станций

Американская компания Bell подала патентную заявку на технологию подзарядки электрических самолетов в воздухе. Как сообщает Flightglobal, она включает летательный аппарат с аккумуляторными батареями, штангу или кабель для подключения заряжаемого электросамолета и систему контроля за всем процессом.

Электрические летательные аппараты отличаются ограниченной дальностью. Например, максимальная дальность Velis Electro — первого полностью электрического самолета с сертификатом типа Европейского агентства авиационной безопасности EASA — около ста километров. Чтобы его полностью зарядить, уходит до двух часов.

Для подзарядки электрических летательных аппаратов подходит не каждый аэродром. Некоторые из них вообще невозможно или очень сложно подключить к общей электросети. Отчасти эту проблему можно решить с помощью мобильной зарядной станции (такую, например, разрабатывает американский стартап Beam Global).

Bell предложила другой подход — подзаряжать электрические самолеты, вертолеты и беспилотники прямо в полете. Американская компания подала патентную заявку на эту технологию в прошлом году, но Бюро патентов и торговых марок США опубликовало ее только 5 августа.

Для воздушной подзарядки понадобится летательный аппарат с аккумуляторными батареями, штанга или кабель, которые позволят установить связь с заряжаемым воздушным судном, и система контроля, отслеживающая присоединение и отсоединение зарядки. Летающая зарядная станция может базироваться как на беспилотнике, так и на пилотируемом самолете, и сама не обязательно должна быть электрической. Bell говорит, что для нее можно приспособить и заправщик KC-135.

Потенциально летающие зарядные станции смогут подзаряжать не один, а несколько летательных аппаратов. Они будут подсоединяться к ней с помощью штанги или кабеля с гнездом зарядки. Bell считает, что воздушная подзарядка электрических летательных аппаратов будет интересна не только военным, но и коммерческим клиентам.

Хотя электрические летательные вертолеты пока уступают в дальности обычным, считается, что они будут экологичнее и дешевле в эксплуатации и обслуживании. Поэтому их разработкой занимаются многие компании, в том числе французская Aura Aero и американская Bye Aerospace.

Василиса Чернявцева