Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой

Талибам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Однако после ухода советских войск в 1989 году правительство Наджибуллы продержалось у власти целых три года. Почему советский способ работы с афганской армией оказался более эффективен? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал бывший командующий 40-й армией ВС СССР Борис Громов.

Прежде всего, стоит отметить, что движение "Талибан" (организация, признанная в РФ террористической) добилось в Афганистане столь стремительного успеха по захвату территорий не за счёт мастерства и даже не за счёт трофейной американской техники. Правительственная армия хотя и оказывала сопротивление в ряде провинций, но на уровне рядового состава не просто втыкала штыки в землю, но и переходила на сторону талибов и записывалась в ряды этого движения. Сражались большей частью офицеры и те, кто активно сотрудничал с американцами – отступать им было некуда, разве что в Таджикистан и Узбекистан.

То есть афганская армия, в своём большинстве, все эти двадцать лет не видела в американцах ни союзников, ни тем более единоверцев. Довольствовалась подачками и откровенно ненавидела их, вспоминая уже добрым словом советских "оккупантов", которые если воевали – то воевали, если помогали – то оказывали реальную помощь не только правительственной армии, но и мирному населению.

"Афганская армия всегда обладала особым подходом к своей службе и отношением к остальным жителям страны, – говорит газете ВЗГЛЯД бывший командующий 40-й армией Борис Громов. – Во-первых, они мусульмане и живут по Корану. Во-вторых, это для них своя общая страна. В-третьих, у каждого из них, и сорбозов (солдат), и моджахедов, в данном случае талибов, есть своя семья со множеством жён и кучей детей. И, в-четвёртых, активная пропаганда с противоположной стороны на афганскую армию, когда там понимали, что если тебя засекут на службе, на участии в боевых действиях, то несдобровать и тебе, и твоей семье в последующем. И во время нашей службы в Афганистане отмечались неоднократные случаи дезертирства из правительственной армии в ряды моджахедов. Впрочем, бывало и наоборот.

Мы, 40-я армия, никогда не воевали с мирным населением Афганистана. Не атаковали и не бомбили города и кишлаки. Но на нас нападали моджахеды, и с этим мы не могли мириться. Наша армия в Афганистане перемолола и уничтожила огромное количество боевиков, которых, к слову, готовили и обеспечивали вооружением и боеприпасами на средства США и ряда других стран Запада. Тем самым мы внесли колоссальный вклад в в начало масштабной борьбы с международным терроризмом.

Когда мы уходили из Афганистана, то делали это в несколько этапов, планомерно – вначале из южных провинций, потом из северных, и уже накануне выхода, в феврале 1989 года – из самого Кабула. "Выжженную землю" после себя не оставляли, активность боевых действий была сведена к необходимому минимуму, что в итоге уменьшило потери с двух сторон. Опять же, активно вооружали афганскую армию, оставили им много техники, боеприпасы. Оставили им оснащенные военные городки, где даже застелили новое постельное бельё на кроватях.

Однако и это не самое главное – пропаганда и идеология тоже имели большое значение, плюс дружеские отношения между афганскими и советскими военнослужащими, когда и в гости к друг к другу приезжали, и в совместных боевых действиях на равных участвовали. Многие афганские офицеры прошли обучение в Советском Союзе, мы даже сержантов им готовили. То есть после нашего ухода у Наджибуллы была мощная прослойка сторонников, которые его поддерживали.

США такую работу не проводили ни с армией Афганистана, ни с её гражданами. Держались исключительно на штыках, заперлись на своих базах и проводили либо боевые операции спецназа, либо бомбометания. Неудивительно, что после спешного покидания этой страны с такой же поспешностью талибы захватили оставленные территории".

Есть, однако, разница и в том, как две армии – советская и американская – действовали не во время отхода, а собственно во время выполнения своих задач в Афганистане.

"Если сравнивать с нашим присутствием в Афганистане, то однозначно никакого поражения не было, – говорит генерал Громов. – Армия изначально не получала задачу завоевывать Афганистан, а лишь выполнила все поставленные перед ней задачи. Мы там не отступали и не бежали. Когда поступил приказ – достойно ушли. Это не победа, в сравнении с Великой Отечественной, это финальная точка, логичная и закономерная. Политики принимали решение о вводе и выводе войск, мы лишь выполнили приказ.

Судите сами – 140-тысячная группировка вышла из Афганистана с минимальными потерями, с развернутыми знаменами. Это редко кому удавалось прежде, тем же англичанам. Тут американцы, которые в Кабуле задержались на двадцать лет, как-то интересовались у меня, как у консультанта, знаете о чем? Как вывести войска из Афганистана! Это непростая задача и сложные последствия".

Советская армия в Афганистане не была, естественно, чем-то вроде декорации – с душманами и моджахедами сражалась постоянно, чем подорвала противостоящие Кабулу силы. За десять лет войны в Афганистане были проведены десятки крупных военных операций.

Первой войсковой операцией в Афганистане можно считать подавление антиправительственного выступления 4-го артиллерийского полка ВС ДРА в январе 1980 года. Для усмирения мятежников были направлены мотострелковый батальон 186-го полка, усиленный танковой ротой, артиллерийским дивизионом, мотострелковой ротой с танковым взводом и минометной батареей. К наиболее известным операциям в Афганистане можно отнести так называемые Панджшерские операции, которые продолжались на протяжении практически всех десяти лет пребывания ОКСВА в Афганистане.

Особое внимание можно уделить и Кунарским операциям, которых за время боевых действий было четыре – в 1980-м, 1981-м, 1983-м и 1985-м годах. Этот район на границе с Пакистаном считался перевалочной базой и местом подготовки моджахедов. Последняя операция в этом районе была самой масштабной, а возглавил ее начальник оперативной группы управления Минобороны СССР генерал армии Валентин Варенников. В результате провинция была полностью разблокирована, а путь к ней уже контролировали советские заставы и блокпосты.

Общевойсковая операция "Маневр" проводилась в июне 1986 года в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан. Несмотря на короткий срок, действия войск были разбиты на три этапа. И если первый и третий заключались в проводке и сопровождении колонн с военными и гражданскими грузами по маршруту Кундуз – Талукан – Файзабад (по старой кундузской дороге никто не рисковал ездить вплоть до вывода войск), то второй был связан с высадкой тактического воздушного десанта в горном массиве.

Операция "Магистраль" считается одной из самых успешных за время боевых действий ОКСВА. Вскоре после ее проведения командующему 40-й армией генерал-лейтенанту Борису Громову и командиру 103-й ВДД генерал-майору Павлу Грачеву были присвоены звания Героев Советского Союза.

В списке известных военных операций в Афганистане можно назвать и "Западню", которая проводилась в конце августа 1986 года в зоне афгано-иранской границы. В результате совместных действий частей ОКСВА и ДРА, афганских сил МГБ и МВД были захвачены опорные пункты и перевалочные базы в районе Кокари-Шаршари провинции Герат.

Мармольские операции – серия крупномасштабных общевойсковых операций по захвату укрепрайонов и перевалочных баз в северной провинции Балх. Проводились в период с 1980 по 1985 год. Помимо 201-й МСД в них принимали участие мото-маневренные и десантно-штурмовые группы Пограничных войск КГБ СССР.

Последней крупномасштабной плановой общевойсковой операцией ОКСВА стал "Тайфун", проводившийся с 23 по 26 января 1989 года – накануне завершения вывода войск из Афганистана. "Зачистке" были подвержены центральные и северные провинции страны – обеспечивался "коридор" для прохода советских колонн с боевой техникой и имуществом.

"Разница в присутствии советских и американских войск в Афганистане большая, – продолжает генерал-афганец Борис Громов. – США ввели войска, как они первоначально говорили, для того, чтобы найти там Бен Ладена и всю эту ораву – "Талибан", "Аль-Каиду", и всех там разгромить. Американцы не достигли этой цели, с чем сами и соглашаются.

Ещё одно основное отличие заключается в том, что мы были фактически на всей территории Афганистана и все свои действия обеспечивали сами. В основном по суше, через перевал Саланг, колоннами возили боеприпасы, продовольствие, ГСМ и всё необходимое. Американцы и союзники располагались на нескольких авиабазах – Баграм, Кандагар, Джелалабад, Кундуз, Мазари-Шариф. И сидели там, постреливая вокруг.

Мне трудно сказать, с кем они воевали, но первой целью представлялось создание в Афганистане некоего подобия непотопляемого авианосца. И для этого поддерживали и тех же талибов, можно сказать, содержали, а те в ответ американцев особо не трогали, за исключением каких-то терактов. И вот теперь США ушли, а их место заняла не правительственная армия, а вскормленные талибы".

Виктор Сокирко