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Российская газета

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В Минобороны РФ сообщили, что продолжительность их рейда составила около девяти часов. На маршруте самолеты Дальней авиации сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи стратегических ракетоносцев регулярно патрулируют воздушное пространство над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны России.

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют "Bear - медведь". Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей противника в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.


Юрий Гаврилов

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