Девушки впервые примут участие в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр

В пресс-центре Армейских международных игр - 2021 сообщили, что в этот раз в конкурсе принимают участие вдвое больше команд, чем в 2020 году

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Девушки-военнослужащие впервые будут участвовать в международном этапе конкурса военных связистов "Уверенный прием". Об этом во вторник сообщили в пресс-центре Армейских международных игр - 2021.

"В этом году впервые в конкурсе примут участие представительницы прекрасного пола, планируется, что девушки будут участвовать во всех этапах конкурса", - отметил руководитель соревнования, начальник управления связи Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.

В пресс-центре также подчеркнули, что в этот раз в конкурсе принимают участие вдвое больше команд, чем в прошлом году.

"Помимо России, Беларуси, Вьетнама и Таджикистана, впервые за победу будут бороться военнослужащие из Китая, Мали, Лаоса, Кыргызстана и Узбекистана", - сообщили в организации.

"Уверенный прием" - соревнование военных связистов, входит в программу Армейских международных игр. Мероприятие пройдет близ Минска на базе бригады связи ВС Белоруссии.