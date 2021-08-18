Почти 50 афганских самолетов и вертолетов перелетели в Узбекистан

В минувшей понедельник появились сообщения о перелете в Узбекистан 22 военных самолетов и 24 вертолетов Национального воздушного корпуса Афганистана. На этих воздушных судах находилось более пяти сотен военнослужащих. В настоящее время вся эта техника сосредоточена на приграничном аэродроме Термез.

Amazing 16th August @planet satellite image shows the fleeing #Afghanistan Air Force aircraft that have appeared at Termuz #Uzbekistan in the last few of days pic.twitter.com/VWYbVPOokT — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 16, 2021

В подтверждение данных в социальных сетях появились спутниковые фотографии, подтверждающие наличие на этом объекте нескольких десятков летательных аппаратов.

Такое масштабное перебазирование не прошло без происшествий - потерпел аварию легкий противоповстанческий штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, известный также как А-29. К счастью, находившиеся на борту пилоты остались живы.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по всей видимости, кроме крылатых машин, изготовленных в Бразилии, в Узбекистане также оказались модификации самолетов Cessna американского производства, поставлявшиеся из США боевые вертолеты MD-530F Cayuse Warrior и Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В последней раз такое масштабное бегство авиации в другую страну наблюдалось в начале 1991 года, в ходе операции "Буря в Пустыне". Тогда более 130 самолетов военно-воздушных сил Ирака, чтобы избежать уничтожения, попытались укрыться на авиабазах соседнего Ирана. В результате Исламская Республика приняла на вооружение такие современные по тем временам самолеты как Су-25К, Су-24МК, МиГ-29, Ил-76 с комплексами дальнего радиолокационного обнаружения, а также Dassault Mirage F1, Су-22 и МиГ-23БН.

Алексей Брусилов