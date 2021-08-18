Войти
Lenta.ru

Участвовавшие в ликвидации бен Ладена секретные вертолеты США заметили в Кабуле

161
0
0
Источник изображения: Фото: Ensign Eric Martinez / US Navy / globallookpress.com

Секретные вертолеты командования специальных операций Вооруженных сил США, известные как MH-60X, заметили в Кабуле. Фотографии боевых машин публикует Telegram-канал «Канал специального назначения».

Как отмечается, вертолеты MH-60X, настоящее название которых не раскрывается, были задействованы в ходе эвакуации американских граждан из столицы Афганистана. Предполагается, что после этого вертолеты переместят в безопасное место, чтобы они не попали в руки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Ранее боевые машины, скорее всего, находились на территории местной авиабазы США, однако оставлять их там стало рискованно.

Известно, что данные вертолеты принимали участие в операции по ликвидации бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в 2011 году. Тогда одно воздушное судно было потеряно. При этом в объективы камер MH-60X ранее никогда не попадали, уточняет «Канал специального назначения».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. После этого появились сообщения о том, что США начали эвакуацию сотрудников своих диппредставительств в стране. Американский президент Джо Байден также пообещал оказывать содействие безопасной отправке гражданских служащих союзников Вашингтона, которые продолжают нести службу в Афганистане.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Похожие новости
20.06.2018
США признали российское "Бедро" лучше американского "Черного ястреба"
24.10.2016
У российских десантников появился свой skype
06.04.2016
Военные расходы США в 2015 году составили $596 млрд
12.05.2015
"Армата": когда "генеральский эффект" сильнее танка
28.09.2011
В черную дыру
24.06.2008
Москва и Вашингтон договорились об условиях российских военных поставок армии Афганистана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?