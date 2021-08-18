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«Магадан» доказывает профпригодность

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Источник изображения: warspot.ru

Тихоокеанский флот РФ готовится вооружиться новой дизель-электрической субмариной. Вчера, 16 августа, пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» сообщила о том, что начались государственные испытания подлодки «Магадан».

«Третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота 16 августа вышла на государственные испытания. В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. В ходе выполнения программы испытаний подводная лодка также выполнит глубоководные погружения, будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах», — сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

«Магадан» выходит на испытания

Источник изображения: admship.ru

Субмарина «Магадан» — третья подлодка проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России. Её планировали спустить на воду в 2020 году, но из-за пандемии сроки несколько сдвинулись, и она была «крещена» в марте текущего года.

«Адмиралтейские верфи» уже построили шесть «Варшавянок» для Черноморского флота, контракты на которые были подписаны в 2010–2011 годах. Вторая партия дизель-электрических субмарин предназначена для Тихоокеанского флота и строится с учётом нового места службы.

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению, являются развитием субмарин проектов 636 и 877 и считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, подводное водоизмещение — свыше 3000 т.

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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