Подлодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" отправятся на Тихий океан

Новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" готовы к отправке на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования. Их построили и спустили на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, испытали на Балтике и в северных морях. Теперь настало время послужить России на Дальнем Востоке.

"Межфлотский переход подлодок с Балтики на ТОФ начнется в ближайшие дни. Маршрут их следования к пункту постоянного базирования пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал", - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе страны. Так совпало, что на Тихий океан сейчас идет ракетный корвет "Гремящий", также построенный на "Адмиралтейских верфях". Впрочем, слово "совпало" тут вряд ли уместно: в ВМФ все такие переходы тщательно планируются и готовятся. И уж, конечно, не случайность, что подлодки и корвет вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Правда, различных модификаций - субмарины в варианте "ПЛ", "Гремящий" - "НК".

Напомним, что шесть дизель-электрических лодок проекта 636.3 входят в состав Черноморского флота России. Ровно столько же построят для ТОФ. "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" открыли эту серию. На подходе "Магадан" и "Уфа". Затем будут Можайск" и "Якутск". Планируется, что всю серию завершат к 2024 году.

Почему при выборе подводных лодок для ТОФ адмиралы остановились именно на проекте 636.3, который еще называют усовершенствованной "Варшавянкой"? Причин тут несколько. По мнению экспертов, главная кроется в особых технических характеристиках и новом вооружении этой субмарины, готовой скрытно выполнять различные задачи, находясь на предельно малых глубинах и относительно небольшом расстоянии от береговой линии. Усовершенствованная "Варшавянка" работает по подводным, надводным и береговым целям. Там улучшены все средства связи, доработана аккумуляторная батарея, за счет применения непроникающих выдвижных устройств расширено пространство для экипажа. Сливаясь с естественным шумом моря, субмарина может обнаружить цель на дистанции в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть засечена противником.

Об уникальной бесшумности "Варшавянки", прозванной натовцами "Черная дыра", легко судить по такому примеру. Несколько лет назад купленная Индией у России лодка проекта 636 на совместных с США и Японией учениях "Малабар" успешно атаковала в Бенгальском заливе американскую субмарину типа "Лос-Анжелес". Буквально напичканный современными гидроакустическими системами, подводный корабль США так и не смог обнаружить "Варшавянку". Зато ее экипаж, незаметно для противника выйдя на ударную позицию, точно поразил американскую субмарину торпедами калибра 533-мм.

Российские "Варшавянки" несут еще более грозное оружие. Помимо торпедных аппаратов, они оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ". Боевую эффективность этого комплекса подтвердили в том числе реальные удары по позициям и объектам международных террористов в Сирии. Удары, напомним, нанесли из акватории Средиземного моря экипажи дизель-электрических подлодок Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Краснодар".

Такие лодки способны выполнять большой спектр задач на относительно небольших - до 300 метров - глубинах. Корабль может набирать под водой скорость в 20 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 сеток и длинною в 7500 морских миль. У новой лодки достаточно мощное вооружение - шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". А еще субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".

Юрий Гаврилов