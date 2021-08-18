Войти
Российская газета

Российские БМП-3 впервые примут участие в "Суворовском натиске"

154
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Военные из России подготовили технику для проведения тренировок к соревнованиям "Суворовский натиск". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В ходе комплексной проверки большое внимание было уделено проверкам состояния систем управления огнем, двигателей, шасси и др.

В этом году наши экипажи впервые будут выступать на БМП-3. Ранее в состязаниях задействовали лишь боевые машины второго поколения.

"Тройки" перебрасывались на полигон Корла учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

БМП-3 по сравнению со своими предшественницами имеют более высокие тактико-технические характеристики. Так, кроме 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета в качестве вооружения используется еще 100-мм нарезное орудие.

Машины хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях жары, обладают хорошей подвижностью и маневренностью, что обеспечивается двигателями мощностью 500 л.с., более совершенными трансмиссиями и надежными ходовыми частями. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Прицельный комплекс оборудован всем необходимым, чтобы уверенно поражать различные цели с ходу на значительных расстояниях.

Российская команда представлена лучшими экипажами - победителями и призерами всеармейских этапов соревнований - курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и представителями Южного военного округа.

На соревнованиях "Суворовский натиск" другие прибывшие в КНР участники, а это представители Беларуси и Венесуэлы, будут выступать на китайских боевых машинах пехоты ZBD-86A, являющихся глубокой модернизацией БМП-1.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Китай
Россия
Продукция
БМП-1
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
02.05.2019
Свои на восточном базаре
21.02.2018
Иглы в подбрюшье США
05.08.2016
Российский курсант стал лучшим на конкурсе снайперов
18.08.2015
Сергей Шойгу принял участие в церемонии закрытия первых Международных армейских игр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?