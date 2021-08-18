МНО Филиппин закупит торпеды для фрегатов класса "Хосе Рисаль"

ЦАМТО, 17 августа. По данным филиппинского оборонного ресурса Mintfo.com, МНО Филиппин заключило с южнокорейской компанией LIG Nex1 контракт стоимостью 15,937 млн. долл. в рамках проекта приобретения торпед для состоящих на вооружении фрегатов.

Как сообщает сайт, закупка по проекту Frigate Acquisition Project 3A (Torpedoes) стала результатом переговоров, завершившихся 10 декабря 2020 года. Завершающие торги были проведены 26-28 января 2021 года. Заказ был размещен 21 апреля 2021 года.

На текущий момент министр национальной обороны Дельфин Лорензана подписал "Уведомление о предоставлении заказа".

В настоящее время в боевом составе ВМС Филиппин состоят два фрегата УРО класса "Хосе Рисаль", построенные южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries. Корабли поставлялись с неполным комплектом вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2021 года правительство Филиппин выделило около 12 млрд. филиппинских песо (252 млн. долл.) для финансирования закупок в рамках второго этапа ("Горизонт-2") программы модернизации Вооруженных сил Филиппин. В частности, на торпеды для двух фрегатов УРО класса "Хосе Рисаль" ВМС Филиппин было ассигновано 766,3 млн. филиппинских песо.