Перспективу возобновления венских переговоров по СВПД обсудили представители России и Ирана

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с иранским коллегой перспективы возобновления переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Встретился с Постоянным Представителем Ирана при международных организациях в Вене послом Каземом Гариб Абади. Мы обсудили перспективы возобновления венских переговоров по восстановлению СВПД, а также ряд вопросов повестки дня МАГАТЭ", - написал Ульянов в "Твиттере" во вторник.

В Вене прошли шесть раундов переговоров, на которых обсуждаются условия и последовательность отмены США антииранских санкций и восстановления в полном объеме выполнения Тегераном положений СВПД. В конце июня в переговорах был сделан перерыв в связи с президентскими выборами в Иране, он продолжается до сих пор.