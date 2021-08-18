Войти
Известия.ru

СМИ сообщили о «забытых» украинских военных на американской базе в Кабуле

173
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Rahmatullah ALizadah

Двенадцать военнослужащих Украины остались на территории бывшей военной американской базы в афганском Кабуле после того, как представители США покинули объект. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил украинский телеканал «24».

Сестра одного из военнослужащих, который на протяжении двух лет служит в Афганистане по контракту, сообщила телеканалу, что с украинцами никто не выходит на связь. Всего на базе находятся более 40 человек, среди них украинцы, грузины, румыны и болгары. Американцев оттуда эвакуировали.

По словам собеседницы телеканала, базу уже посещали боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) и забрали все оружие.

Как сообщает украинское издание «Сегодня», в министерстве иностранных дел страны знают об оставшихся на базе украинцах. Дипломаты уже получили письма с их паспортами данными. Вместе с этим там пока не могут как-то повлиять на ситуацию и обещают найти варианты вывезти украинцев из Кабула, возможно, при участии европейских стран.

Накануне украинский самолет эвакуировал из Афганистана около 80 человек. Среди них были не только граждане Украины, но и Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана. Уточнялось, что Украина намерена эвакуировать еще 90 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что жители Кабула находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан», горожане не покидают дома без необходимости.

Также во вторник талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.


15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Грузия
Нидерланды
Румыния
США
Таджикистан
Украина
Хорватия
Похожие новости
19.03.2021
Учение «Defender Europe – 21» – очередной вызов военной безопасности России и Беларуси
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
01.07.2014
США готовы разоружаться
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?