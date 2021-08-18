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ТАСС

"Уралвагонзавод" покажет потенциал модернизации своих машин на форуме "Армия-2021"

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Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) «Терминатор-2» на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в военно-патриотическом парке «Патриот»
Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) «Терминатор-2» на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в военно-патриотическом парке «Патриот».
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Завод представит на форуме танк Т-90МС и БМПТ-72

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" ("УВЗ", в составе концерна "УВЗ" входит в "Ростех") на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представит БМПТ-72 и танк Т-90МС. Обе машины демонстрируют модернизационный потенциал техники завода, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Созданные в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения танк Т-90МС и БМПТ-72 являются успешной модернизацией танков Т-90С и Т-72 соответственно. Они наглядно демонстрируют, как можно продлить активную и эффективную эксплуатацию этой спецтехники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами. Большой модернизационный потенциал машин дает возможность совершенствовать их конструкцию исходя из современных требований и предлагать заказчику новую боевую единицу с повышенными возможностями или трансформированную под уточненные задачи", - пояснили в пресс-службе.

Танк Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, который оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира, дает возможность командиру не только получить большую информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины.

"Для уничтожения танкоопасной живой силы противника в БМПТ-72 тагильскими конструкторами заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами. А большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратах. Одна БМПТ легко заменит два БМП и мотострелковый взвод", - добавили на заводе.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.

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Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
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