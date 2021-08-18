Войти
Российская газета

Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов

171
0
0
Источник изображения: rg.ru

Масштабное тактическое учение морской пехоты двух флотов - Балтийского и Северного стартовало на морском побережье Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановом учении задействованы более двух тысяч военнослужащих и свыше ста единиц военной и специальной техники, в том числе - бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, самоходные артиллерийские установки.

Учение продлится до конца недели и будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Морпехам предстоит совершить марш из мест постоянной дислокации, затем они проведут погрузку на большие десантные корабли и десантные катера и пройдут морем в район высадки.

Затем военные моряки должны будут захватить побережье, занятое диверсионными группами условного противника, и освободить объекты инфраструктуры на берегу.

В ходе активной фазы учения будут разыграны эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника. Для этого морские пехотинцы Северного флота совершат марш на один из полигонов в Калининградской области.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Проекты
БФ
Военные учения
СФ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
30.11.2020
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "морские солдаты" российской армии
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?