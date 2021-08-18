Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В

Сильный пожар, который не смогла потушить ни одна система, не дал экипажу потерпевшего крушения Ил-112В выполнить посадку и спастись. Об этом 17 августа заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, просмотрев запись крушения самолета в Подмосковье.

Сытник добавил, что, судя по кадрам, горело не только топливо, но и сам металл.

«Очень большое пламя... Никак экипаж не мог выйти из этой ситуации. Ужасная катастрофа. Ни одна система пожаротушения не смогла затушить этот пожар», — цитирует пилота канал РЕН ТВ.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Как уточнили в «Ростехе», для расследования причин крушения создана соответствующая комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.