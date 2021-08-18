ABC Nyheter (Норвегия): военное сотрудничество России и Китая привлекло внимание экспертов

Россия и Китай провели военные учения на китайской территории. Это привлекло внимание множества специалистов, в том числе западных. Одни считают, что две страны устроили совместную игру мускулами. Другие предполагают, что не за горами военный альянс. Третьи убеждены, что мотивы у РФ и Китая не совпадают.

На прошлой неделе в Китае собрались 10 тысяч солдат Народной освободительной армии и вооруженных сил России. Эксперты задаются вопросом, зачем

В пятницу рев истребителей и грохот артиллерии огласили район Цинтунся на севере Китая. Так завершались военные учения двух крупных военных держав России и Китая "Запад/Взаимодействие - 2021", которые продлились неделю.

По данным оборонного ведомства Китая, это были первые учения, в ходе которых две страны объединили свои системы командования и контроля, и российские силы интегрировались в китайские боевые формирования.

На этих учениях обе страны получили возможность испытать новые виды вооружений, а российские военные воспользовались оснащением и техникой китайского производства, включая новые танки. Об этом сообщал, например, CNN.

У экспертов возникают вопросы

Целью учений было проверить готовность стран противостоять терроризму и сепаратизму. Войска объединили силы и отрабатывали разные сценарии действий. Российские военные впервые действовали на территории Китая, и именно это особо заинтересовало экспертов и аналитиков.

Российские и западные специалисты усомнились в том, что такой формат антитеррористических и антисепаратистских учений на территории Китая выгоден России. По мнению многих, в этом военном сотрудничестве у двух государств разные мотивы.

Питер Лейтон (Peter Layton) из Гриффитского института Азии в Австралии полагает, что основной задачей этих учений была игра мускулами. По его словам, то, что он называет "хореографическим упражнением", на прошлой неделе широко освещалось как в российских, так и в китайских средствах массовой информации. На страницах газет были красочные фоторепортажи с этих учений, а в выпусках новостей показывали грандиозные видеосюжеты.

"Хореографическое авиашоу"

Лейтон особо останавливается на том, что на учениях отсутствовал момент неожиданности, благодаря которому командные пункты на земле могли бы отработать механизм быстрого принятия решений. "Свободная игра, а не хореографическое авиашоу, - вот что дает военным возможность развиваться", - заявил Лейтон CNN.

По мнению других экспертов, эти учения стали своего рода ответом на активизацию США и их союзников в Южно-Китайском море. У Китая гораздо меньше союзников, чем у США, и эти маневры - его способ показать, что он способен сотрудничать с потенциальными партнерами в случае необходимости.

Для НАТО Россия - главный вызов в области безопасности. По словам Кристиана Отланна (Kristian Åtland) из Норвежского института оборонных исследований, отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились после вторжения России на Украину в 2014 году. Китай же в гораздо большей степени угрожает безопасности США, нежели остальных членов Североатлантического альянса. Азиатская сверхдержава только в последние годы попала в поле зрения НАТО.

"Не сомневаюсь, что в ближайшие годы Китай окажется высоко на повестке дня у НАТО, и его сотрудничество с Россией - потенциальный вызов для Альянса", - говорит Отланн ABC Nyheter.

Не верит в оборонный договор

Хотя связь между Китаем и Россией и укрепилась, эксперт Александр Габуев не думает, что следующим шагом станет военный альянс. Габуев - руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", посвященной расширению присутствия России в соответствующем регионе мира.

"Углубление и расширение военного сотрудничества Китая и России не означает, что обязательно будет заключен оборонный пакт с обоюдным обязательством вступить в войну, если вторая сторона подвергнется нападению или пожелает, чтобы вы вмешались в конфликт. На это есть несколько причин", - написал Габуев в Твиттере.

15/ This deeper and expanding 🇷🇺🇨🇳military cooperation doesn’t imply a need for a defense pact with mutual obligation to go to war if the other party is under attack/wants you to participate in a conflict. There are couple of reasons for this. - Alexander Gabuev 陳寒士 (@AlexGabuev) August 13, 2021



По мнению специалиста, подобный формальный альянс лишь ослабит независимость двух крупных держав. Так, Китай сейчас избегает вмешиваться в конфликт вокруг Крыма, а Россия - в происходящее в Южно-Китайском море.

Отланн разделяет мнение Габуева, но вероятность заключения союза не исключает.

"Эти отношения в корне асимметричны. Россия в этих отношениях - младший партнер, и в обозримом будущем ничего не изменится. По опыту можно сказать, что Россия не в восторге от такой позиции", - говорит Отланн.

Габуев же считает, что Россия смотрит на сотрудничество, включая прошедшие учения, как на путь к увеличению продаж оружия Китаю, в то время как для китайских военных ценна возможность поработать вместе с российскими коллегами, чей потенциал недавно прошел проверку в Сирии и Крыму. Для сравнения, Китай в последний раз участвовал в непосредственном конфликте 42 года назад - это была Китайско-вьетнамская война 1979 года. Вот почему вполне можно предположить, что учения, которые дали России шанс испытать оружие и боевую технику, в то же время предоставили Китаю необходимую ему возможность для обучения.

Силье Робертсен (Silje Robertsen)