Биография Николая Куимова

Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Подольск Московской области.

В 1979 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.Н. Расковой. В 1981 году был зачислен на третий курс вечернего факультета "Взлет" Московского авиационного института, который без отрыва от службы при в/ч 15650 окончил в 1985 году по специальности "самолетостроение" и получил квалификацию "инженер-механик".

В 1989 году окончил Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова (город Ахту6инск, Астраханская область).

После окончания Центра получил назначение в Государственный Краснознаменный научно-испытательный институт ВВС им. В.П. Чкалова (с 1990 года – 929 ГЛИЦ МО РФ), где служил в должности старшего летчика-испытателя.

С 1994 года – шеф-пилот на летно-испытательной работе в ОАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина". Провел большой объем летных испытаний, который позволил получить сертификационные характеристики самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114 и Ил-103 и в кратчайшие сроки запустить эти самолеты в эксплуатацию.

В 2001 году выполнил серию полетов с десантированием грузов на самолете Ил-76МФ.

В 2003 году Николай Куимов проводил летные испытания Ил-86. Выполнил первый подъем и всю программу летных испытаний специального самолета Ил-96-300ПУ для президента РФ.

В 2004 году произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300 и провел всю программу летных испытаний при минимуме погоды, различных категорий Международной организации гражданской авиации.

В 2005 году Куимов выполнил боевые пуски ракет по морским целям с самолета Ил-38 и совершил первый подъем опытного самолета Ил-76МД-90.

В 2007 году выполнил первый полет самолетов Ил-96-400ТД, в 2010 году – Ил-76МФ.

28 января 2013 года под управлением летчика-испытателя Николая Куимова самолет Ил-76МД-90А совершил первый длительный полет 4 часа 25 минут по программе заводских испытаний.

30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском (Московская область) Куимов, командуя экипажем, совершил первый полет на новом пассажирском региональном турбовинтовом самолете Ил-114-300.

В общей сложности Николай Куимов освоил более 35 типов самолетов. Неоднократно участвовал в показательных выступлениях самолетов на международных выставках и авиационных салонах: Ил-96Т (1997, Париж), Ил-76МФ RА (1998, Берлин), Ил-114-100 (2000, Сингапур).

17 августа 2021 года Николай Куимов погиб в результате катастрофы опытного образца самолета Ил-112В.

Николай Куимов – заслуженный летчик-испытатель РФ (2003). Подполковник.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "3олотая 3везда".

За время службы он также был награжден правительственными медалями.

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