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ЦАМТО

Компания "Сухой" изменила юридический статус

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В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой")
В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой").
Источник изображения: Влад Некрасов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 17 августа. ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) изменила юридический статус с публичного акционерного общества на акционерное общество.

В Устав компании внесены изменения, исключающие указание на то, что акционерное общество является публичным. Документ в новой редакции, соответствующей требованиям законодательства РФ для непубличных акционерных обществ, зарегистрирован 9 августа 2021 года. Прекращение публичного статуса компании не является реорганизацией.

"28 мая 2021 года на внеочередном общем собрании акционеров был принят ряд важных решений: о прекращении публичного статуса, утверждении новой редакции Устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании "Сухой" от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренной законодательством РФ. 23 июля Банк России удовлетворил такое заявление. 29 июля были поданы документы для государственной регистрации новой редакции Устава АО "Компания "Сухой" и внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Процесс завершился 9 августа 2021 года", – сообщила заместитель управляющего директора по правовым и имущественным вопросам АО "Компания "Сухой" Яна Крючкова.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Компания "Сухой".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Сухой ПАО
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