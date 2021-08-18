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Российская газета

NI: "Циркон" ограничит возможности авианосных ударных групп ВМС США

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ /ТАСС

Гиперзвуковая ракета "Циркон", которую Россия в ближайшие годы примет на вооружение, подвергнет риску авианосные ударные группы ВМС США и сделает их неэффективными, считает обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.

Носителями "Цирконов" станут фрегаты проекта 22350, ракеты неоднократно испытывались с его головного корабля "Адмирал Горшков".

Боевые суда водоизмещением более пяти тысяч тонн и с максимальной скоростью 29 узлов обладают системой вертикального пуска для ракет Р-800 "Оникс", 3М-54 "Калибр" и "Циркон", а также новейшей противоторпедной системой "Пакет-Е/НК". В настоящее время два корабля уже находятся на боевом дежурстве, третий - "Адмирал Головко" - планируется передать флоту в течение нескольких лет. Он, судя по сообщениям источников СМИ в оборонно-промышленном комплексе, и станет первым штатным носителем "Циркона".

Эта противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета способна лететь со скорость около 11 тысяч километров в час - 9 Махов. Помимо надводных кораблей ею будут оснащаться и субмарины проекта "Ясень-М".

- Ракета может похвастаться дальностью действия, которая составляет от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий. Этого расстояния достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы военно-морских сил США и существенно ограничить их эффективные действия, - отмечает Эпископос.

Автор также ссылается на заявления военных специалистов, утверждающих, что за счет способности маневрировать в полете никакие системы ПРО сил НАТО не могут обеспечить надежный перехват "Циркона".

Так, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявлял RT, что установленные на ракетных эсминцах класса "Arleigh Burke" системы "земля-воздух" предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет, а противостоять гиперзвуковым не способны из-за нулевого времени реакции - благодаря большой скорости "Циркон" нанесет удар сразу же после обнаружения.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
США
Продукция
3М-54
Arleigh Burke
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
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