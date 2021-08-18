Начались ходовые испытания третьего УДК класса "Тип-075" ВМС НОАК

ЦАМТО, 17 августа. Согласно сообщениям, опубликованным в Twitter, начались ходовые испытания третьего построенного компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding универсального десантного корабля (УДК) класса "Тип-075", предназначенного для ВМС НОАК.

В настоящее время для ВМС НОАК строятся три корабля класса "Тип-075".

Как сообщал ЦАМТО, УДК нового класса ("Юшень по классификации НАТО) предназначены для транспортировки и высадки соединений корпуса морской пехоты (КМП), размещения авиационных боевых элементов КМП, управления боевыми действиями. Кроме того, судно может использоваться для поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

На начальном этапе проекта ВМС НОАК намерены построить три разработанных Hudong-Zhonghua Shipbuilding УДК класса "Тип-075". Спуск на воду головного корабля серии состоялся на предприятии Hudong-Zhonghua 25 сентября 2019 года.

Строительство второго УДК началось летом 2019 года, он был спущен на воду в апреле 2020 года. Постройка третьего корабля, предположительно, началась в октябре 2019 года. Первый УДК проходит ходовые испытания в Южно-Китайском море с конца 2020 года и, вероятно, вскоре будет принят на вооружение ВМС НОАК. Первые ходовые испытания второго корабля состоялись в декабре 2020 года.

Спуск на воду третьего УДК состоялся в январе 2021 года.

Пока нет данных о том, сколько всего кораблей класса "Тип-075" намерены приобрести ВМС НОАК. Как сообщается, УДК необходимы ВМС НОАК для защиты территориальной целостности, а также "восстановления суверенитета" над Тайванем.

Точные характеристики УДК пока не раскрывались. Как предполагается, длина корабля составляет более 235 м, ширина – 36 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – около 36000 т. УДК может развивать скорость 23 узла, дальность плавания на скорости 15 узлов – около 10 тыс. морских миль. Десантовместимость судна может составить до 1500 морских пехотинцев, более 70 ед. техники. Предполагается, что "Тип-075" сможет нести от 20 до 30 транспортных и ударных вертолетов нескольких типов (Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28, Ка-31), возможно, и корабельный вариант нового Z-20. В качестве вооружения планируется использовать ЗРК малой дальности HHQ-10, а также ЗАК H/PJ-11.