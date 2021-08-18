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Военно-промышленный курьер

Умер главный конструктор военных транспортников Ил-76

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководитель программ модернизации транспортников Ил-76 и топливозаправщиков Ил-78 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни после тяжёлой болезни.

Об этом сообщают в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ пришел в «Ильюшин», где проработал более 34 лет на должностях от техника до главного конструктора.

С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации - от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, а также самые современные модификации - Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.

«Глубокие инженерно-технические знания Андрея Владимировича позволяли выполнять работы с высоким качеством и результативностью. Сотрудники предприятия навсегда запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать вопросы и грамотно взаимодействовать с представителями различных подразделений», - отметили в корпорации.

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