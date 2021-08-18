National Interest: новая российская ракета "Циркон" подвергнет ВМС США большому риску

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" может подвергнуть американские авианосцы большому риску, пишет National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос, ссылаясь на российские СМИ, напомнил, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат "Адмирал Головко". Новая ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров — в зависимости от характеристик пусковой платформы и условий эксплуатации. При этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Столь мощные параметры, по мнению журналиста, заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США.

Эпископос также упомянул статью RT, согласно которой современные системы ПРО на американских миноносцах типа "Арли Берк" изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми. Так, военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что системы обороны потенциального противника не смогут эффективно противостоять "Циркону" из-за его высокой скорости.

"Другими словами, у вас просто нет времени на реакцию, потому что ваш корабль попадает под удар сразу после обнаружения ракеты", — отметил эксперт.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость изделия достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.

В июле стало известно об успешных испытаниях ракеты с фрегата "Адмирал Горшков".