Войти
РИА Новости

National Interest: новая российская ракета "Циркон" подвергнет ВМС США большому риску

164
0
0
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" может подвергнуть американские авианосцы большому риску, пишет National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос, ссылаясь на российские СМИ, напомнил, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат "Адмирал Головко". Новая ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от характеристик пусковой платформы и условий эксплуатации. При этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Столь мощные параметры, по мнению журналиста, заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США.

Эпископос также упомянул статью RT, согласно которой современные системы ПРО на американских миноносцах типа "Арли Берк" изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми. Так, военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что системы обороны потенциального противника не смогут эффективно противостоять "Циркону" из-за его высокой скорости.

"Другими словами, у вас просто нет времени на реакцию, потому что ваш корабль попадает под удар сразу после обнаружения ракеты", — отметил эксперт.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость изделия достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.

В июле стало известно об успешных испытаниях ракеты с фрегата "Адмирал Горшков".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
26.07.2021
В США рассказали о «вселяющей ужас» российской ракете
29.10.2020
"Безнадежно отстали от России": какое оружие у США не получается освоить
12.10.2020
Угроза для авианосцев: как «Циркон» изменит расклад сил на море
10.07.2020
«Адмирал Горшков» – под прицелом
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?