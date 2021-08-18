MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200

Military Watсh Magazine рассказал о достоинствах советской системы С-200.

Журнал Military Waсth опубликовал статью "Почему НАТО ненавидело С-200 - самую дальнобойную систему ПВО времен холодной войны".

Автор напоминает, что эта зенитная ракетная система играла центральную роль в советской противовоздушной обороне на протяжении большей части холодной войны, а с 1982 года начала экспортироваться по всему миру, причем во многих странах она по-прежнему стоит на вооружении. Сегодня основными операторами являются Северная Корея, Сирия, Иран, Польша и Болгария. Они приобрели ракетные системы в 1980-90-х годах. Кроме них - Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, унаследовавшие С-200 после распада СССР.

Система была разработана для защиты от всех видов воздушного нападения как более совершенный и дальнобойный аналог комплекса С-75.

Первые установки С-200 поступили на вооружение в 1966 году и оставались в строю до 1996 года, когда большое количество систем ПВО было списано.

Ракеты С-200 использовали для наведения полуактивную головку самонаведения. При поражении цели осуществлялся подрыв либо осколочно-фугасной боеголовки, либо тактической ядерной боеголовки, причем последняя могла быть запущена только по командному сигналу.

Разница в характеристиках между C-200, выпущенными в 1980-х годах, и оригинальными вариантами 1960-х годов была очень значительной. При этом топовый вариант С-200Д имел дальность поражения 300 км по сравнению с 175 км оригинального С-200A.

Поздние варианты имели более высокий потолок полета - до 40 км, были более универсальны, обладали превосходным потенциалом против баллистических ракет и имели гораздо более высокую вероятность поражения целей. Они также могли поражать цели, движущиеся на низких гиперзвуковых скоростях до 6 Махов, имели дальность обнаружения целей до 600 км и возможность поиска целей на высоте более 45000 метров - эти возможности идеально подходят для защиты от баллистических ракет.

Каждый батальон С-200 использовал 6 пусковых установок и радиолокатор подсвета цели. Система была разработана для поражения баллистических ракет и бомбардировщиков. Однако могла угрожать истребителям и шутрмовикам, в том числе на больших расстояниях. Так, в руках сирийцев С-200 сбила самолеты A-4 ВМС США и F-16 ВВС Израиля.

В период холодной войны ни один западный конкурент не превосходил ее по дальности поражения. Несмотря на свои впечатляющие возможности, С-200 имела один существенный недостаток. Это отсутствие мобильности. Развертывать систему можно было только на стационарных площадках. Следовательно, система была относительно легкой целью для противника.

Тем не менее, С-200 остается актуальной до сих пор. Так, Иран, имеющий также в своем арсенале более современную С-300, вкладывает значительные средства в модернизацию системы и намерен сделать ее мобильной.

Как и прежде, этот комплекс является достаточно надежной защитой от баллистических ракет и высокоскоростных самолетов наблюдения, делает вывод MW.

Олег Корякин