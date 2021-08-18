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Российская газета

MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200

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Источник изображения: Wikimedia.org/ own work

Military Watсh Magazine рассказал о достоинствах советской системы С-200.

Журнал Military Waсth опубликовал статью "Почему НАТО ненавидело С-200 - самую дальнобойную систему ПВО времен холодной войны".

Автор напоминает, что эта зенитная ракетная система играла центральную роль в советской противовоздушной обороне на протяжении большей части холодной войны, а с 1982 года начала экспортироваться по всему миру, причем во многих странах она по-прежнему стоит на вооружении. Сегодня основными операторами являются Северная Корея, Сирия, Иран, Польша и Болгария. Они приобрели ракетные системы в 1980-90-х годах. Кроме них - Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, унаследовавшие С-200 после распада СССР.

Система была разработана для защиты от всех видов воздушного нападения как более совершенный и дальнобойный аналог комплекса С-75.

Первые установки С-200 поступили на вооружение в 1966 году и оставались в строю до 1996 года, когда большое количество систем ПВО было списано.

Ракеты С-200 использовали для наведения полуактивную головку самонаведения. При поражении цели осуществлялся подрыв либо осколочно-фугасной боеголовки, либо тактической ядерной боеголовки, причем последняя могла быть запущена только по командному сигналу.

Разница в характеристиках между C-200, выпущенными в 1980-х годах, и оригинальными вариантами 1960-х годов была очень значительной. При этом топовый вариант С-200Д имел дальность поражения 300 км по сравнению с 175 км оригинального С-200A.

Поздние варианты имели более высокий потолок полета - до 40 км, были более универсальны, обладали превосходным потенциалом против баллистических ракет и имели гораздо более высокую вероятность поражения целей. Они также могли поражать цели, движущиеся на низких гиперзвуковых скоростях до 6 Махов, имели дальность обнаружения целей до 600 км и возможность поиска целей на высоте более 45000 метров - эти возможности идеально подходят для защиты от баллистических ракет.

Каждый батальон С-200 использовал 6 пусковых установок и радиолокатор подсвета цели. Система была разработана для поражения баллистических ракет и бомбардировщиков. Однако могла угрожать истребителям и шутрмовикам, в том числе на больших расстояниях. Так, в руках сирийцев С-200 сбила самолеты A-4 ВМС США и F-16 ВВС Израиля.

В период холодной войны ни один западный конкурент не превосходил ее по дальности поражения. Несмотря на свои впечатляющие возможности, С-200 имела один существенный недостаток. Это отсутствие мобильности. Развертывать систему можно было только на стационарных площадках. Следовательно, система была относительно легкой целью для противника.

Тем не менее, С-200 остается актуальной до сих пор. Так, Иран, имеющий также в своем арсенале более современную С-300, вкладывает значительные средства в модернизацию системы и намерен сделать ее мобильной.

Как и прежде, этот комплекс является достаточно надежной защитой от баллистических ракет и высокоскоростных самолетов наблюдения, делает вывод MW.


Олег Корякин

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1 комментарий
№1
18.08.2021 02:50
Цитата
Журнал Military Waсth опубликовал статью "Почему НАТО ненавидело С-200 - самую дальнобойную систему ПВО времен холодной войны".

Совершенно нелепая статья.

С-200 создавалась, в первую очередь, как средство противодействия постановщикам активных помех, которые были в состоянии - находясь вне зоны досягаемости С-75/125 - полностью нарущить управление ЗУРами этих систем - про причине радиокомандного управлпения ЗУР, и отсутствия на них (ЗУР) ГСН; во вторую - против тяжелых скоростных (в том чисое свкерззвуковых) бомбардировщиков.
Так что ключевым достоинством С-200 была ее дальность и возможность работать по постановщикам помех по их собственному излучению.  Все остальное, собственно, было "принесено в жертву".
Все остальное в С-200 - это сплошные недостатки. Стационарность - только один их них. Второй по "существенности" (наверное) - малый запас ЗУР, готовых к стрельбе, и сложность перезаряжания.
Третий - очень низкая маневренность по причине аэродинамического управления с помощью небольших рулей, длинного корпуса ракеты, и ее большой массы - особенно на большой дальности/высоте, за счет потери скорости + низкой эффектвиности рулей в разреженной атмосфере.
Четвертый - огромное потребное количество крайне агрессивных топлива и окислителя.

В общем, это была узкоспециализированная система, предназначеная для работы ТОЛЬКО с другими ЗРК/системами ПВО.

Цитата
Журнал Military Waсth опубликовал статью "Почему НАТО ненавидело С-200 - самую дальнобойную систему ПВО времен холодной войны".

Да не за что НАТО было ненавидеть С-200 - это была система ПВО крупных стационарных объектов, абсолютно бесполезная во фронтовой полосе/на поле боя. :)

Цитата
Автор напоминает, что эта зенитная ракетная система играла центральную роль в советской противовоздушной обороне на протяжении большей части холодной войны,

Опять ерунда. С-200 НИКОГДА не играла центральную роль по причине своей "архитектуры" и ТТХ - ее роль была чисто вспомогательной.

Цитата
а с 1982 года начала экспортироваться по всему миру, причем во многих странах она по-прежнему стоит на вооружении.

У тех, у кого нет нормальной ПВО - то ли не по карману, то ли реально не нужна.

Цитата
Сегодня основными операторами являются Северная Корея, Сирия, Иран, Польша и Болгария. Они приобрели ракетные системы в 1980-90-х годах. Кроме них - Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, унаследовавшие С-200 после распада СССР.

Вот-вот. :) Система уже в 80-ых ПОЛНОСТЬЮ устарела морально - причем во всех своих элементах.

Цитата
Система была разработана для защиты от всех видов воздушного нападения как более совершенный и дальнобойный аналог комплекса С-75.

Полная ерунда.

И никаким боком не "аналог" - между ними ВООБЩЕ ничего общего. И не "от всех видов воздушного нападения", а только от "радиоконтрастных", маломаневренных и высотных.

Про перехват баллистических целей - тоже ерунда. Нет, пробовать обстреливать можно, иногда - если повезет - даже и сбивать, но это мало для того, чтобы "быть средством ПВО против ...". Скорость цели - до 1 км в сек, что много для самолета, но немного - для ракеты.

После появления в конце 70-ых первый версий С-300 С-200 некоторое время "держался", как вполне пригодное средство объектового ПВО против стратегических бомбардировщиков (и их АСП) и разведчиков, но уже ясно было, что никакого будущего у С-200 нет.

Но это была, без сомнения, этапная система - первая в ПВО СССР с использованием РГСН, БЦВМ, цифровых линий связи. Отрабатывались траектории и методы наведения, оптимальная схема подрыва БЧ. Полуактивная схема наведения (как часть комбинированной системы) господствует (количественно) в ПВО России (и не только) и сейчас.
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