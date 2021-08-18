Военно-техническая выставка IDEF 2021 открылась в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле открылась военно-техническая выставка IDEF 2021, Россия представлена вполне достойно.

Выставка пройдет с 17 по 20 августа, нашу экспозицию организовал "Рособоронэкспорт".

"IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. Мы презентуем новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО".

На выставке представлена информация о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

На стенде "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывает ряд российских предприятий. "Ремдизель" демонстрирует модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля тактического звена. Концерн "Автоматика" - модель переносного комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол". Немалый интерес вызовут известные в среде профессионалов снайперские винтовки бренда Lobaev Arms: тактическая "TSVL-8 "Сталинград", дальнобойная DXL-3 "Возмездие" и сверхдальнобойная DXL-4 "Севастополь".

В рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и концерн "Калашников". Они презентуют наиболее популярные из продвигаемых "Рособоронэкспортом" образцы своего производства.

В рамках деловой программы IDEF 2021 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них "Рособоронэкспорт" планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Сергей Птичкин