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Известия.ru

Скончался главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

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Источник изображения: Фото: ПАО «Ил»

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в возрасте 59 лет. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает Telegram-канал «Ил-новости».

«Скончался Главный конструктор Юрасов Андрей Владимирович. Его трудовой путь от техника до главного конструктора неразрывно был связан с Авиационным комплексом им С.В. Ильюшина, куда он пришел в 1981 году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») уточнили, что Юрасов скончался накануне в Москве на 60-м году жизни после тяжелой болезни, пишет ТАСС.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. Окончил Московский авиастроительный институт (МАИ) и сразу же пошел работать на ПАО «Ил», где трудился 34 года. В 2004 году стал руководителем всего комплекса работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 как для ВКС РФ, так и гражданской авиации.

Юрасов участвовал в работе по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Так, под его руководством были выполнены отработки всех систем первого опытного самолета, которые позволили приступить к летным испытаниям.

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