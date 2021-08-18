Спущен на воду головной корвет класса MILGEM для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 17 августа. На предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 15 августа состоялась церемония спуска на воду головного корвета класса "Ада" (MILGEM), предназначенного для ВМС Пакистана.

В ходе мероприятия, проведенного в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Пакистана Арифа Алви, корабль получил наименование (280) "Бабур".

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило официальный контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" с консорциумом турецких компаний. Основным подрядчиком поставки стала компания ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. По условиям контракта, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Соглашение предусматривает передачу Пакистану соответствующих технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

Резка первой стали для головного корвета началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. 4 июня 2020 года состоялась церемония закладки киля этого корабля. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана он войдет в 2022 году. Резка стали для второго корвета серии в Пакистане началась на предприятии KSEW в июне 2020 года. Закладка киля состоялась 25 октября 2020 года. Согласно планам, корабль будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

Закладка киля третьего корвета на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле состоялась 31 апреля 2021 года, резка стали для четвертого корабля (в Пакистане) началась 15 июня 2021 года. Как планируется, строительство всех кораблей будет завершено к 2025 году.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2926 т. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и сможет развивать скорость более 26 узлов, дальностью плавания составит 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

По имеющейся информации, проект корвета "Ада" был адаптирован под требования ВМС Пакистана, включая оснащение 16-контейнерной вертикально пусковой установкой, позволяющей выполнять пуск ЗУР LY-80. ЗРК HQ-16, который является наземной экспортной версией LY-80, уже стоит на вооружении СВ Пакистана с 2017 года.

Корабль также будет оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой SMART-S Mk.2, позволяющей на дальностях до 250 км обнаруживать и сопровождать до 500 воздушных и надводных целей, системой радиоэлектронной разведки ARES-2NC компании Aselsan.