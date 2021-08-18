Соединения ПГРК "Ярс" РВСН полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей

ЦАМТО, 17 августа. Соединения ПГРК РВСН полностью укомплектованы уникальными тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".

При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

Современные кабины тренажерных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная обстановка проецируется в них на три больших экрана. Кабина тренажера расположена в двух метрах над землей на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от ситуации. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый – передает изображение с камеры заднего вида.

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.