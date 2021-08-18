Войти
ЦАМТО

Соединения ПГРК "Ярс" РВСН полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей

162
0
0
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 17 августа. Соединения ПГРК РВСН полностью укомплектованы уникальными тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".

При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

Современные кабины тренажерных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная обстановка проецируется в них на три больших экрана. Кабина тренажера расположена в двух метрах над землей на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от ситуации. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый – передает изображение с камеры заднего вида.

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
Похожие новости
24.07.2020
Первые "Тополи" заступили на боевое дежурство 35 лет назад
03.02.2017
В РВСН проходит тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения
24.10.2016
Единый день приемки военной продукции 21 октября
13.05.2015
В РВСН началась модернизация системы боевого управления в перевооружаемых соединениях
12.05.2015
На форуме «Армия-2015» впервые будет продемонстрирована машина инженерного обеспечения и маскировки РВСН
08.05.2015
Сергей Каракаев: до 2016 года боевой состав РВСН не претерпит изменений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?